Ernst Kuipers: herhaald vaccineren is een mogelijkheid

„Het virus gaat niet meer weg. Het zou dus ook zo kunnen zijn dat je tegen herhaalde vaccinaties aanzit”, zei Kuipers. „We kijken nu heel blij als je eenmaal Janssen of tweemaal een van de andere hebt gehad, dan ben je klaar. Nou het zou goed kunnen dat je daarna opnieuw moet, of omdat de effectiviteit langzaam afneemt, of omdat er varianten komen waartegen ze minder goed beschermen.”

Volgens Kuipers is er een gezondheidsbelang bij herhaald vaccineren, bijvoorbeeld één keer per jaar of een combinatie van vaccins, als de vaccins minder goed beschermen tegen de virusvarianten. Volgens de LNAZ-voorzitter is het daarom belangrijk om te blijven monitoren welke varianten het besmettelijkst zijn, wie welk vaccin heeft gehad en wat er daarna gebeurt. „En daarvoor zijn er nog onvoldoende gegevens om te zeggen dat de ene combinatie beter werkt dan de andere.”

Maandag adviseerde de Gezondheidsraad aan de minister van Volksgezondheid dat er geen bezwaar is om mensen na de eerste prik tegen corona met het AstraZeneca-vaccin, de tweede injectie met die van BioNTecht/Pfizer toe te dienen. De raad zegt zich te baseren op recent onderzoek dat aantoont dat deze combinatie een hoog niveau aan antistoffen oplevert. „Het advies dat er ten minste na een AstraZeneca-vaccin gewoon een ander mag volgen is een verstandig advies”, zei Kuipers daarover.