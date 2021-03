‘Eerste storm van 2021 op komst’

Weeronline schrijft dat woensdag bewolkt en droog zal starten, maar dat vanuit het westen de kans op regen toeneemt. „Ook gaat het harder waaien en de zuiden- tot zuidwestenwind is in de middag matig tot vrij krachtig. In de kustgebieden doet de wind er een schepje bovenop en waait het woensdag krachtig tot hard (windkracht 6-7). In de avond en nacht naar donderdag zwelt de wind verder aan en regent het flink door. In het noordwesten is kans op zware windstoten van 75 km/uur.”

Kans op eerste storm van 2021

In de kustgebieden staat donderdag een overwegend stormachtige wind, volgens Weeronline kan dat zorgen voor de eerste storm van 2021. „Als de wind wat zwaarder uitpakt kan het ook een tijdje stormen en mogelijk komt het dan tot de eerste officiële storm van 2021. In januari was er ook al kans op storm, maar toen kwam het in Nederland net niet tot een officiële storm. De stormdepressie die de harde wind veroorzaakte kreeg wel de naam Christoph vanwege de overlast op de Britse Eilanden. Tijdens de sneeuwstorm in februari werd de naam Darcy gegeven, zonder dat het tot een officiële storm kwam. Wanneer de storm donderdag een naam krijgt zal deze Evert heten.”

Voorlopig nog wisselvallig met veel wind

Weeronline meldt verder dat de wind donderdagavond geleidelijk wat gaat liggen, maar dat de rust in de atmosfeer voorlopig nog niet is weergekeerd. „Vrijdag en zaterdag waait het nog stevig met vooral zaterdag opnieuw kans op zware windstoten. Het weerbeeld is wisselvallig met flinke buien en ook geregeld zon.”