Opnieuw ex-vriendin doelwit van Kendrick M. Stekende tbs’er Soest bekend van koffermoord

Door Mick van Wely Kopieer naar clipboard

M. wist woensdag aan zijn begeleider te ontsnappen en stapte bij een man in de auto. Die middag stak hij een vrouw in Soest meermalen met een mes. Ⓒ Caspar Huurdeman

NIJMEGEN - De tbs’er, die woensdag ontsnapte tijdens begeleid verlof en daarna een vrouw in Soest ernstig verwondde met een mes, is Kendrick M. Hij doodde in 2012 zijn ex-vriendin Marigret Fullinck uit Schiedam en kreeg in 2015 in hoger beroep negen jaar en tbs. De vrouw die M. in Soest bijna doodstak was een ex-vriendin van hem.