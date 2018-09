Reportage: Van hobby tot schatkamer

Uit De Telegraaf van zaterdag:

Amper twintig was Michael Rogge, toen hij in 1949 helemaal in zijn eentje in Hongkong aankwam. Zijn familie was tijdens de beurskrach van 1929 het complete familiekapitaal kwijtgeraakt en de jonge Rogge werd geacht zichzelf te redden. Hij was dus maar wat blij met zijn baan bij de Nederlands-Indische Handelsbank in den vreemde, en hield op een (toen) ongebruikelijke manier contact met het thuisfront: hij stuurde filmpjes op.

„Op een daarvan zie je mij bijvoorbeeld lopen van mijn huisadres naar de bank. ’Des klercken martelgang’, noemde ik het toen voor de grap, want ik had het erg naar mijn zin. Het grappige is dat in die tijd alleen officiële gebeurtenissen werden gefilmd. Gewoon ’zomaar’ op straat, dat gebeurde bijna nooit. En nu blijkt het opeens om uniek filmmateriaal te gaan en krijg ik van over de hele wereld mails en telefoontjes van cinefielen die iets met de beelden willen doen”, zegt Rogge blij verrast.