Formule 1 in Nederland: eerst zonnig, later mogelijk een bui

„Het weekend start droog met vrijdag en zaterdag waarschijnlijk veel ruimte voor de zon. Zondag stijgt de kans op buien, maar het is nog erg onzeker of er tijdens de race in Zandvoort regen valt”, aldus Jaco van Wezel van Weeronline.

„Tijdens de vrije trainingen (vrijdag, red.) is het waarschijnlijk prachtig weer. De zon schijnt volop en bij een matige noordoostenwind wordt het ongeveer 21 graden. Zeer waarschijnlijk blijft het ook zaterdag tijdens de kwalificatie droog. Er worden flinke zonnige perioden verwacht, maar ook trekken wolkenvelden over het land.”

Zondag nog onzeker

Zondag stijgt de kans op neerslag, maar het is nog erg onzeker hoe laat de buien over het land zullen trekken en hoe hevig ze worden. „ Sommige computerberekeningen laten al in de nacht naar zondag de regen- en onweersbuien ons land passeren, waarna er zondag overdag veel bewolking is en kans op regenbuien. Andere berekeningen tonen een vrij zonnige en warme zondag. In dit scenario trekken in de loop van de middag of avond vervolgens regen- en onweersbuien over het land”, aldus Van Wezel.