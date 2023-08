Populaire Russische generaal Soerovikin ontslagen, maar waar is hij nu?

AMSTERDAM - Het gonst in Moskou van de geruchten over de verblijfplaats van generaal Sergej Soerovikin, de man die de verdedigingslinies liet aanleggen waar de Oekraïners maar niet doorheen weten te komen. De man die ook Jevgeni Prigozjin op televisie opriep om zijn opmars naar Moskou te staken, zijn mannen de kazerne weer in te sturen en zich neer te leggen bij het gezag van Vladimir Poetin.

Eind vorig jaar kreeg generaal Sergej Soerovikin nog een onderscheiding van president Poetin voor zijn verdedigingswerk in Oekraïne. Ⓒ ANP/HH