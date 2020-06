‘Niet iedereen blij met versoepelingen vakantie’

Niks staat een vakantie in het buitenland nog in de weg, met uitzondering van het virusgevaar. Het kabinet zal het reisadvies voor de meeste Europese landen vanaf 15 juni versoepelen. Maar niet iedereen is hier blij mee, zegt reisverslaggever Paul Eldering in de corona-update. „Als je pech hebt, kom je in een vol vliegtuig te zitten met zeer weinig beperkingen.”