Chinese bieders azen op prijswinnende vogel Jan kocht ooit duif op Marktplaats: nazaat is nu tonnen waard

Door Marcel Vink Kopieer naar clipboard

De prijswinnende duif. Ⓒ Eigen foto

Zeeuws-Vlaanderen - Hij had één grote wens. Jan Hinderks (73) uit Zeeuws-Vlaanderen wilde heel graag de ’nationale Barcelona’ winnen. Het zal een leek niks zeggen, maar in de duivensport is deze wedstrijd het absolute summum. Een tocht vol ontberingen voor de vliegende deelnemers. Na de winst van een van zijn talenten deze week werd hij meteen gebeld door Chinese opkopers, maar Hinderks doet de wonderdoffer niet van de hand.