Corporaties geven ontwikkelingshulp

Ministers Blok (Wonen) en Ploumen (Ontwikkelingssamenwerking) moeten hier zo snel mogelijk een einde aan maken, vindt de VVD. „Corporaties moeten zich richten op hun kerntaak, wat de VVD betreft, is dat de sociale woningbouw in Nederland. Er zijn geen goede argumenten om geld dat voor woningbouw is bestemd te reserveren voor directe of indirecte ontwikkelingshulp”, stelt VVD-Kamerlid Visser.

