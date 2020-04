’Technologie van deze ufo’s overstijgt onze kennis’

Ⓒ US DEPARTMENT OF DEFENSE

Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft drie video’s vrijgegeven, vastgelegd vanuit straaljagers in 2004 en 2015. Ufo-video’s, om precies te zijn. De vliegers wisten immers niet wat ze zagen. Wat zijn deze ’unidentified aerial phenomena’, vliegen er aliens rond of is er ook een aardse verklaring?