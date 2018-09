Trap niet in deze reisvalkuilen

1. Zorg voor genoeg overstaptijd tussen twee vluchten

Zorg ervoor dat je minstens een uur tot anderhalf uur tijd tussen twee vluchten hebt. De kans is groot dat je anders je aansluitende vlucht mist. Het eerste vliegtuig kan vertraging oplopen en je bent ook niet meteen uit een vliegtuig zodra deze aan de grond staat.

Op grote vliegvelden kan het bovendien voorkomen dat de gate die je moet hebben voor je aansluitende vlucht helemaal aan de andere kant ligt. Of dat je je bagage opnieuw moet inchecken. Te weinig tijd tussen aansluitende vluchten zorgt er bovendien voor dat er te weinig tijd is om de bagage over te brengen en je dus bij aankomst op plaats van bestemming met lege handen staat.

2. Zorg dat je paspoort geldig is

Zodra je een vakantie boekt, is het handig om te kijken of je paspoort nog lang genoeg geldig is. In sommige landen is het verplicht dat je paspoort zes maanden na het binnengaan van het land nog geldig is.

Reis je veel en ga je naar Zuid-Afrika, check dan of er een pagina in je paspoort nog leeg is. Dit vereist de wet van het land. Zonder een lege pagina kan toegang worden geweigerd. En dat wil natuurlijk niemand.

3. Onderschat niet de afstand van je hotel ten opzichte van het centrum

Als je een stad bezoekt kan het uiteindelijk voordeliger zijn om een wat duurder hotel in het centrum te nemen dan een goedkopere kamer ver daarbuiten. Geld gaat dan op aan het openbaar vervoer of taxi's. Bovendien slokt het reizen een groot deel van je tijd op die je hebt om de stad te verkennen of om juist te relaxen. Zeker als je een Zuid-Europese stad in de zomer bezoekt, is het lekker om even bij te komen of je op te frissen voor het avondeten in je hotelkamer. Dat gaat niet zo gemakkelijk als je hotel buiten het centrum ligt, laat staan als je op pad bent met kinderen.

4. Stop niet te veel in één trip

Trek gemiddeld drie dagen uit voor het bezoeken van grote steden zoals Rome, Londen en Parijs. Je vakantie zal hierdoor alleen maar verrijken omdat je tijd hebt om rustig aan alles te verkennen, maar ook om relaxed een terrasje te pikken. In Rome het Vaticaan, het Colosseum en het Forum bezichtigen op een dag is gewoon te veel van goede. Een stad zien in één dag is simpelweg niet haalbaar.

5. Wees eerlijk over je interesses, voorkeuren en antipathieën

Voel je niet bezwaard als je liever tijdens je vakantie lekker in een hangmatje wilt liggen aan een azuurblauwe zee dan Maya-ruïnes bezoeken. Denk goed na over wat je wilt tijdens je vakantie voordat je deze vol propt met allerlei activiteiten die je eigenlijk niet leuk vindt. Bezoek je bijvoorbeeld zelden een museum in eigen land, waarom zou je op vakantie dan van museum naar museum gaan? Wil je reispartner wel bepaalde activiteiten doen, zoek dan een gulden middenweg zodat het voor beiden leuk blijft.

6. Doe van tevoren wat huiswerk

Het kan verleidelijk zijn om in het eerste de beste restaurant te gaan zitten dat je tegenkomt, maar als je van tevoren een beetje je huiswerk doet kun je op veel leukere, apartere plaatsen terechtkomen. Social media is hiervoor een uitstekend medium.

7. Kies niet je hotel aan de hand van foto's

Elk hotel of resort kan tegenwoordig de mooiste foto's online of in print krijgen. Het is goed om sites te raadplegen waarop mensen die er geweest zijn hun beoordeling en/of foto's achterlaten.

8. Kijk naar de ligging van het vliegveld ten opzichte van je hotel

Als je bijvoorbeeld naar Londen vliegt kan het zijn dat de vlucht heel goedkoop is maar kom je op een vliegveld aan dat zeer ongunstig ligt ten opzichte van je hotel. Het transport van het vliegveld naar je slaapplaats kan het voordeel dat je dacht te hebben met je goedkope ticket zomaar teniet doen. In New York City bijvoorbeeld, ben je voor een taxirit van Newark Liberty International Airport in New Jersey naar Manhattan al snel tussen de 50 en 70 dollar kwijt. Kom je aan op LaGuardia Airport, dichterbij Manhattan, zit je op 29 tot 37 dollar. En dan moet je ook weer terug. Bovendien geldt ook hier weer dat het kostbare tijd van je opslokt.