Catalaanse onafhankelijkheid is nu echt van tafel

Eerder vandaag gingen in verschillende Catalaanse steden al duizenden demonstranten de straat op om actie te voeren voor de vrijlating van de tien Catalanen die nog in Madrid in de cel zitten: de twee Jordi’s, de afgezette Catalaanse vice-president Junqueras en zeven ex-ministers.

’Viva la independencia’

Ook Plaza San Jaume stroomde opnieuw vol. Uit duizenden kelen klonk het Catalaanse volkslied. En weer waren slogans te horen als “Libertat”, “Viva la independencia” en “Fora Espanya”: Spanje ga weg. Onder de demonstranten zijn de studenten Sergi Roset, Ester Pujades en Marta Escamilla. Sergi: “Wij vinden het superbelangrijk hier te zijn vandaag. We willen de vrijlating van de Jordi’s en onze gekózen ministers. Maar we demonstreren ook tegen artikel 155.” Marta vult hem aan: “Spanje springt heel slecht met ons om. We willen directe vrijlating van onze leiders, zodat ze mee kunnen doen met de verkiezingen van 21 december!”

V.l.n.r.: Clara, Marina, Laura en Aina. Ⓒ Hilde Postma

De scholieren Aina Coll, Laura Oriol, Marina Montane en Clara Fortea, allen 15 jaar schreeuwden zich schor aan de kreet ‘Libertat’. “We demonstreren voor onze democratische rechten. Het is hier geen democratie”, aldus Aina. Marina: “En geen vrijheid van meningsuiting. Ze moeten de Jordi’s en de anderen zo snel mogelijk vrijlaten” Ze denken wel dat ze uiteindelijk vrijkomen, “maar pas na Kerst, als de verkiezingen al geweest zijn – het is gewoon een tactische zet van Madrid.”

Sergi, Marta en Ester Ⓒ Hilde Postma

Sergi, Ester en Marta gaan alle drie op Puigdemont stemmen. Ester: “Hij is nog steeds onze president”. Wat vinden ze van zijn vlucht naar België? “Een intelligente zet. De Belgische Justitie behandelt hem vast rechtvaardiger en objectiever dan de Spaanse. Daar zitten nu tien politieke gevangen in de cel. Terwijl vele corrupte en frauderende Spaanse politici op borgtocht vrij komen. Puigdemont kan vanuit Belgie ook beter de Catalaanse zaak bepleiten.”

Het Catalaanse parlement stemde op 27 oktober voor de onafhankelijkheid van Spanje. Enkele uren later werd de Catalaans regering onder leiding van Carles Puigdemont door de regering in Madrid ontslagen. Op dit moment verblijven Puigdemont en vier andere regeringsleden in België waar zij wachten op een uitspraak van de rechter over uitlevering aan Spanje. Acht andere regeringsleden zitten vast in Madrid.