Baby in snikhete auto achtergelaten

De ouders van het kindje, dat 8 maanden oud is, zaten op het strand. Op het politiebureau vertelden ze dat ze afgesproken hadden regelmatig bij de auto te gaan kijken.

Het is niet duidelijk hoe lang de baby in de auto heeft gelegen. De ouders gaven aan zich er niet bewust van te zijn dat de temperatuur zo snel oploopt in de auto. Een van de ramen in de auto's was wel een stukje opengelaten.