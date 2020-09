Gelderse middelbare school stopt lessen na coronabesmetting

Vanaf woensdag t/m vrijdag 11 september zullen de lessen vervallen. De scholieren hebben wel digitaal onderwijs. Ouders en leerlingen zijn via de mail op de hoogte gesteld van het coronanieuws. Het betreft een openbare school voor vwo, havo en mavo.

„De school is wel toegankelijk, dus leerlingen die boeken in hun kluisje hebben liggen kunnen deze gewoon ophalen”, meldt de scholengemeenschap op de website. De school telde in 2018 zo’n 1400 leerlingen.

Steeds meer jongeren en jongvolwassenen testen positief op corona. Het virus is veelal niet gevaarlijk voor hen, maar ze kunnen het wel ’doorgeven’ aan ouderen en risicogroepen.

