Gelderse middelbare school tijdelijk dicht na coronabesmetting

Ouders en leerlingen zijn via de mail op de hoogte gebracht. De school laat de 1350 leerlingen en hun ouders ook via de mail weten wanneer de onderwijsinstelling weer opengaat. De sluiting kan volgende week nog voortduren als blijkt dat er meer besmettingen zijn. De school heeft daarover voortdurend contact met de GGD Gelderland-Zuid, aldus Janssen.

Maandagavond bleek dat een van de leerlingen het coronavirus onder de leden had. De klas van deze leerling moest daarom dinsdag al thuisblijven. Toen meer leerlingen, de mentor van de klas en enkele andere docenten dinsdag klachten kregen die getest moesten worden, is besloten de school te sluiten. De klas en de docenten zitten op advies van de GGD in quarantaine. Een supermarkt, een bakker en een toko vlakbij de school hoeven zich volgens Janssen geen zorgen te maken, want de leerlingen mochten daar sinds het begin van het schooljaar al niet komen omdat het dan te druk zou worden in de winkels.

De SSgN had al een noodscenario in de kast liggen voor een eventuele corona-uitbraak. „Daar moet je in deze tijd op voorbereid zijn”, meent Janssen. De leerlingen kunnen daarom vanaf donderdag makkelijk overschakelen naar onlinelessen.

Steeds meer jongeren en jongvolwassenen testen positief op corona. Het virus is veelal niet gevaarlijk voor hen, maar ze kunnen het wel ’doorgeven’ aan ouderen en risicogroepen.

