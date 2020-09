’Konijntje in vuilnisbak gedumpt met pootjes aan elkaar getapet’

Ⓒ Facebook: Dierenambulance Rotterdam

Rotterdam - De Rotterdamse dierenambulance kreeg een melding over een gedumpt konijntje. Eenmaal ter plaatse troffen medewerkers van de dierenambulance het afgedankte diertje aan in een vuilnisbak in de Bonaventurastraat. De pootjes zaten vast met tape zodat het beestje geen kant op kon.