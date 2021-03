Vrouw krijgt resten broer in vuilniszakken van justitie terug

Er is een onderzoek gestart naar de vraag of de ambtenaren de wet hebben overtreden, zei Veracruz procureur-generaal Veronica Hernandez in een video die op sociale media werd gepubliceerd.

Chable, wiens lichaam vrijdag werd gevonden, verdween in mei van 2020 in Veracruz. Hij had zijn ouders bezocht vanuit de Caribische badplaats Cancún, waar hij werkte.

De oostelijke Mexicaanse staat is het toneel van een dodelijke oorlog tussen rivaliserende drugskartels. Sinds de regering in 2006 het leger heeft ingezet in de oorlog met de drugskartels in het land zijn ongeveer 300.000 mensen omgekomen en worden meer dan 80.000 Mexicanen vermist.