Ongeluk met drie vrachtwagens op A76 bij Heerlen: autosnelweg dicht

De autosnelweg is dicht tussen de afslag naar Heerlen en knooppunt Kunderberg. Dat veroorzaakt een file vanaf Spaubeek.

Verkeer richting Heerlen kan volgens Rijkswaterstaat nog via de N281 rijden. Het doorgaande verkeer moet omrijden via Maastricht over de A2 en de A79.

Het is onduidelijk of er iemand gewond is geraakt.