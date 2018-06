Vreemd buitenhotel is klaar voor slapers

Amper een week geleden opende burgemeester Tjerk Bruinsma De Vreemde Vogel aan de Van Baerlestraat, aan de rand van natuurgebied Midden-Delfland. Bruinsma probeerde één van de verblijven – het vliegtuig – te dopen met een fles champagne, maar dat lukte niet helemaal.

„Dat maakt ook niet uit. Open zijn we”, lacht Petra Buijs, die samen met haar partner Davy Knijnenburg De Vreemde Vogel is begonnen. Volgens Buijs is het concept in Vlaardingen uniek in Nederland. De Vreemde Vogel biedt overnachtingen aan op een bijzondere plek. Dat kan zijn in een pipowagen, een vliegtuig of een vogelhuisje op hoogte. Alle verblijven zijn zelf ontworpen.

Ontspanning

„Kamperen met de luxe van een hotel. Glamping noemen ze dat. Opgemaakte bedden, ontbijtbuffet, privésanitair.” Belangrijk is ook de natuur. De locatie ademt rust en ontspanning uit, zo stelt Buijs. „Dat hoort ook bij de beleving. We hebben een kinderboerderij, moestuintje en pizzaoven”, aldus Buijs. „We willen echt het ultieme vakantiegevoel creëren. En dan niet voor de lange vakantie van een paar weken, maar voor een ervaring van een paar dagen.”

De jonge onderneemster Buijs kent de hotellerie op haar duimpje, haar ouders hebben in Delft een hotel. Het idee voor het bijzondere concept ontstond zo’n vier jaar geleden, maar het duurde een tijd voordat een locatie gevonden was: een oude vervallen boerderij met een flinke lap grond.

Na maandenlang hard werken, hopen de twee nu nog te profiteren van de zomer. Vooral het tuincafé loopt goed. Het aantal gasten kan nog wel omhoog. „We zijn open, maar de foto’s zijn echt nog maar net af. We merken dat mensen pas boeken als ze kunnen zien waar ze in gaan slapen. En we moeten werken aan onze bekendheid. Maar we mogen niet klagen, het restaurantdeel gaat heel goed.” Op dit moment kunnen er 32 personen tegelijk overnachten. „We zijn trots op wat we al gedaan hebben en hebben nog veel plannen voor uitbreiding.”