Twee mannen vast voor mislukte plofkraak

Bij een poging om een pinautomaat in winkelcentrum Hoogzandveld op te blazen, ontstond een grote ravage. Tegen de gevel van de bank stond een brandende auto, die ook brand veroorzaakte in een naastgelegen grote winkel. Ook sprongen etalageruiten en liepen enkele panden rook- en roetschade op.

Een van de twee aangehouden mannen komt uit Woerden. De ander heeft geen vaste woon- of verblijfplaats. De twee verdachten zijn kort na de misluke plofkraak aangehouden toen ze met een auto richting Utrecht reden. De auto is in beslag genomen.