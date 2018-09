Prostituees Zandpad huilend en scheldend weg

Pamela uit Bulgarije was net drie maanden aan het werk op een van de boten. „Dit is een hele slechte dag. Ik snap niet dat we weg moeten. Ik heb niks slechts gezien hier.”

Raamexploitant Wegra had de rechtbank in Utrecht gevraagd een streep te zetten door het besluit van de gemeente om de boten te sluiten. De bestuursrechter wees dat verzoek woensdag af. Om 9 uur donderdagochtend moesten de boten dicht zijn.