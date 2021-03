Koningsdag 2021 vier je thuis met oranje tompouce op schoot

Het koninklijk gezin is op dinsdag 27 april te gast in een hermetisch afgesloten studio op de High Tech Campus Eindhoven. In november werd al besloten dat het bezoek aan de Brabantse stad zou plaatsvinden op een besloten plek met zo weinig mogelijk mensen om zo het besmettingsgevaar te verminderen. Burgemeester John Jorritsma liet dinsdagmiddag weten dat het besluit om de rest van de koninklijke familie thuis te laten pas afgelopen vrijdag is genomen. „Dat komt door de oplopende besmettingscijfers. En dan is het beter om maar vijf koninklijke gasten over de vloer te krijgen, dan een stuk of vijftien. Ook in de aanwezigheid van medewerkers in de studio wordt flink gesneden. Het moet allemaal zo functioneel mogelijk. Iedereen wordt getest en er zijn zo weinig mogelijk bewegingen.”

Op de vraag of er een scenario bestaat dat het fysieke bezoek van het koninklijk gezin alsnog wordt geannuleerd, zei Jorritsma. „We leven momenteel met dagkoersen en de wijsheid van het moment. Als in de komende periode het coronavirus nog dramatischer om zich heen gaat slaan, zijn we op een bepaald moment misschien wel genoodzaakt om totaal over te gaan op digitaal. Maar liever beantwoord ik ’als/dan’-vragen niet. Als morgen de hemel naar beneden valt, zijn we allemaal plat. We buigen mee met de epidemische omstandigheden en doen wat past op het moment dat het zich voordoet. Daarbij willen we op weg naar het nieuwe normaal vooral laten zien wat er wel kan binnen de gestelde strenge randvoorwaarden.”

Tompouce

Het programma rond Koningsdag wordt uitgezonden door de NOS en via internet. Jorritsma: „Het wordt een feest voor iedereen. Maar wel een feest dat je helaas dus noodgedwongen thuis viert met een oranje tompouce op schoot, kijkend naar de NOS of de livestream. In de studio vinden onder meer gesprekken plaats met de koning en koningin en designers, we laten de mooiste DAF-voertuigen ooit zien, gaan we op innovatieve wijze een maaltijd bereiden, blikken we terug op bijzondere manieren van ontmoeten in coronatijd en staan we stil bij hoe Eindhoven in 100 jaar de huidige stad is geworden.”

Ook is er aandacht voor onder meer sport en technologie en zijn er tal van interactieve elementen en virtuele podia die ervoor moeten zorgen dat ook zonder een route door de stad tóch het gebruikelijke Koningsdaggevoel ontstaat. Daarnaast zullen er drones over de stad vliegen die gebruikt worden om inwoners de kans te geven naar het koninklijk gezin te zwaaien en zo de felicitaties over te brengen. Ook is er online een talkshow voor en door Eindhovense jongeren waarbij de prinsessen aansluiten.

De kans dat bepaalde groeperingen Koningsdag 2021 zullen aangrijpen om in Eindhoven te demonstreren voor of tegen wat dan ook is duidelijk aanwezig. Jorritsma daarover: „Ik geloof dat ik de afgelopen tijd wel heb bewezen altijd ruimhartig om te gaan met aanvragen voor demonstraties. Want demonstreren is een groot goed en grondrechtelijk gewaarborgd. Dus wie wil demonstreren kan zich ook nu bij ons melden.”