Boeren: geen vertrouwen in overleg Remkes, maar LTO gaat toch

Het standpunt is het resultaat van een vooroverleg dat de boerenactieclubs woensdagavond hadden in een hotel in Nijkerk. Het was een „goed overleg”, zeggen ze: „Op de inhoud zitten we op één lijn. Dat betekent dat we samen optrekken.”

Aan tafel zaten Agractie, Dutch Dairymen Board, Farmers Defence Force, LTO Nederland, Nederlandse Akkerbouw Vakbond, Nederlandse Melkveehouderij Vakbond, Nederlandse Vakbond Pluimveehouders en Producenten Organisatie Varkenshouderij.