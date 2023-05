Fotograaf uit dorpje Dildo heeft topdag: penisvormige ijsberg gaat viraal

Ken Pretty plaatste de foto’s van het negen meter hoge gevaarte op Facebook met de tekst: „Ik gok dat ik hier wel een paar opmerkingen over krijg.”

Tekst gaat verder onder de foto’s

En dat blijkt inderdaad het geval. De beelden gaan viraal op sociale media. „Is dit waar baby-ijsbergen vandaag komen?”, aldus een grappende twitteraar.

„Ik stond zelf op het land en vanaf daar was het niet goed te zien”, aldus Pretty tegenover Guardian. „Pas later zag ik dat er wel heel veel overeenkomsten waren met .... je weet wel.” Als kers op de taart blijkt de fotograaf ook nog eens te wonen in het dorpje Dildo.

’Heel leuk’

Pretty vindt de aandacht voor zijn beelden erg leuk. „Iedereen maakt zich tegenwoordig zorgen over de hoge kosten van het dagelijks leven. Maar ik ben blij dat ik hiermee een lach op gezichten van mensen kan toveren.”