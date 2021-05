Vrachtwagen kantelt op A7 bij Drachten, auto botst op vrachtwagen

Twee personen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het betreft volgens de politie een 62-jarige vrouw uit Leek en een 61-jarige man uit Krimpenerwaard.

Omdat de vrachtwagen op beide weghelften ligt, is de A7 voorlopig in beide richtingen afgesloten. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers richting Groningen en Heerenveen om te rijden via de A32 en N31.

Tekst loopt door onder de tweet.

De opruimwerkzaamheden zullen tot het einde van de middag duren, zegt een woordvoerder van de ANWB. Er is inmiddels een file van enkele kilometers ontstaan. In de file zouden ook nog eens twee auto’s op elkaar zijn gebotst.