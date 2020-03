Streep door examens: dit betekent het voor uw kind

De centrale eindexamens zijn geschrapt, maar de onzekerheid wordt niet minder voor scholieren. Ⓒ Hollandse Hoogte

AMSTERDAM - De centrale examens in mei gaan niet door. Scholen kunnen op basis van de eigen schoolexamens gaan bepalen of leerlingen slagen of niet. Voor sommige kinderen kan de vlag uit, terwijl er anderen in mineur zitten. Dit gaat het voor uw kind betekenen: