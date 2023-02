Meisje (1) na 18 uur gered uit put in Thailand: ’Erg overstuur’

Door Onze redactie Kopieer naar clipboard

Phop Phra - Een 1-jarig meisje dat in Thailand ruim achttien uur vastzat in een put, is dinsdag bevrijd. Het kind was maandag aan het spelen op een cassaveplantage in het Thaise district Phop Phra toen ze in een put van ruim dertien meter diep en dertig centimeter breed viel.