Krokodil Arnhem spoorloos

De krokodil lag roerloos in de Immerloopplas, een plek waar veel bewoners hun hond uitlaten en ook kinderen graag spelen. Het beest hield zich roerloos, waardoor velen dachten dat hij dood was. Volgens de Dierenambulance kan dat wel eens een levensgevaarlijke inschattingsfout zijn, zo zegt een woordvoerder tegen Omroep Gelderland. Mogelijk is de krokodil inmiddels naar een ander plekje in de plas gezwommen, waar hij zich nu schuilhoudt.

Hoe de krokodil in het water terecht is gekomen, is nog een groot raadsel. In Nederland is het niet verboden om krokodillen als huisdier te houden, al wordt het door het Platform Verantwoord Huisdierenbezit wel afgeraden.