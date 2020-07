President Trump nog niet langs bij opgebaarde zwarte politicus Lewis

Lewis is twee dagen opgebaard in het parlementsgebouw in Washington, het Capitool. Het is een eerbetoon aan het parlementslid dat levenslang streed voor burgerrechten. De lijkwagen met de kist van Lewis was eerder langs plaatsen gereden die belangrijk zijn voor de Amerikaanse burgerrechtenbeweging: het Lincoln Memorial en het nabijgelegen Martin Luther King Jr. Memorial.

Ook reed de stoet over de straat bij het Witte Huis waar in grote gele letters Black Lives Matter op het wegdek is geschilderd, als protest tegen racisme en politiegeweld.

Marteling

Lewis, sinds 1987 voor de Democraten in het parlement, was in het verleden talloze keren mishandeld en gearresteerd tijdens zijn geweldloze strijd tegen rassenscheiding en onrechtvaardigheid. Hij stierf op 17 juli op 80-jarige leeftijd aan alvleesklierkanker.

Trump gaf maandagavond opnieuw een persconferentie, onder meer over de Covid-19 crisis in het land. Gisteren kwamen er alleen al in Florida negenduizend besmettingen bij. In totaal zijn inmiddels zo’n 150.000 Amerikaanse doden te tellen, op een wereldwijd getal van 650.000 bekende overlijdensgevallen. Zeker 16 miljoen mensen zijn besmet.