Meer inschrijvingen Inholland

Volgens een woordvoerster van de hogeschool betekent de groei dat het vertrouwen voorzichtig terugkeert. ,,Dit is een zichtbare stap in de goede richting.''

De reputatie van Inholland kwam de afgelopen jaren zwaar onder druk te staan. In 2010 kwamen misstanden aan het licht rond verkorte afstudeertrajecten, waardoor studenten veel te gemakkelijk een diploma kregen. Later bestempelde de Onderwijsinspectie de kwaliteit van enkele opleidingen als ,,zeer zwak''. Dat leidde in 2011 tot 30 procent minder inschrijvingen. Terpstra werd in 2010 aangetrokken om orde op zaken te stellen.

De woordvoerster benadrukt wel dat het nog om voorlopige cijfers gaat.