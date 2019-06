Turkse koop Russische raket ’niet verstandig’

Volgens haar zit in de F-35 (ook bekend als de JSF die ook door Nederland is aangeschaft) „veel technologie die niet in Russische handen terecht mag komen.” De vrees bestaat dat die technologie via afstemming met het Russische afweersysteem S-400, in Moskou belandt.

Turkije wijst de Amerikaanse kritiek van de hand en zet de koop door. Het Russische ministerie van Defensie maakte woensdag juist bekend dat de eerste S-400’s in juli aan Turkije geleverd zullen worden.

