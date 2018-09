Oudste ultrarechtse groep Frankrijk verboden

De regering noemt als redenen voor het besluit de racistische en antisemitische uitlatingen van de organisatie op internet, de persoonlijkheidsverering van collaborateurs uit de Tweede Wereldoorlog als Henri Pétain en Léon Degrelle en het houden van kampen waar de deelnemers een ideologische en paramilitaire vorming kregen.

Oeuvre française is in 1968 opgericht op de resten van de extreem rechtse OAS, die met geweld streed tegen onafhankelijkheid van Algerije. De oprichter was Pierre Sidos, wiens vader François Sidos in de Tweede Wereldoorlog werkte voor de regering van Vichy, die met de Duitsers collaboreerde. Pierre Sidos stichtte in 1949 met zijn broers Jacques en François Jeune Nation, een beweging die van Frankrijk een „nationale, autoritaire, hiërarchische staat van het volk” wilde maken. Jeune Nation werd in 1958 opgeheven, maar Sidos bleef actief in uiterst rechtse, fel anticommunistische groepen.

Le Soleil (de zon), het blad van Oeuvre française, werd al in 1990 verboden. Sidos bleef tot vorig jaar voorzitter en werd daarna tot erevoorzitter benoemd.