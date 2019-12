Ⓒ ANP

AMSTERDAM - „Dit is ook ónze geschiedenis”, zegt Ananta Khemradj (29). De jonge filmmaakster staat, fakkel in de hand, bij de Mozes en Aäronkerk aan het Amsterdamse Waterlooplein. Hier worden bloemen gelegd. In de zijmuur bevindt zich het monument voor de slachtoffers van de Decembermoorden in Suriname.