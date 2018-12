'Ergste buien in het oosten verwacht'

Ondanks de buien wordt de warmte niet echt verdreven. Het blijft voorlopig broeierig warm. Vermoedelijk komt de temperatuur in De Bilt woensdag uit op 25 of 26 graden. Daarmee blijft de kans op een hittegolf aanwezig. Als het donderdag opnieuw zo warm wordt, is daar officieel sprake van. Dat zou de eerste hittegolf sinds 2006 zijn.

Dagelijks tijdens de lunch het laatste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik