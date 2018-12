Wind hindert kampioenschappen

WK Nacra 17Aan het wereldkampioenschap doen 66 catamarans uit 24 landen mee. Het duo Renee Groeneveld en Karel Begemann zijn met hun tweede en negende plaats, de enige Delta Lloyd Kernploeg zeilers met resultaat. De twee andere teams bestaande uit Mandy Mulder en Thijs Visser en Elke Delnoos en Coen de Koning deden een poging. Maar wegens zwakke wind, werden de wedstrijden voor de tweede groep afgelast. Het zeilevenement duurt nog tot en met zaterdag.

EK FinnDe Friese zeiler Pieter-Jan Postma neemt het in Warnemunde op tegen 102 tegenstanders. Ondanks zijn zilveren medaille eerder dit jaar, begon hij ongelukkig aan dit toernooi. Hij miste een winddraaiing, maar de tweede race kwam Postama terug met een tweede plaats en hij sloot de dag af met een 11e positie. Het EK duurt nog tot en met 27 juli.PodiumplaatsPostma laat aan het Watersportverbond weten gefrustreerd te zijn omdat hij ook hier graag weer op het podium wil eindigen. “Ik startte aan de goede kant, maar vlak daarna draaide de wind. Met zo’n eerste race maak ik het mezelf niet makkelijk. Ik kan dit resultaat hopelijk later in de week schrappen als we meer dan vijf wedstrijden gevaren hebben.”