’Iedereen kan een plank pakken’

Romke Schuitema (31), de zongebruinde eigenaar van surfschool Hart Beach in Scheveningen: „Nederlanders ontdekken dat je ook in eigen land op surfkamp kunt en dat ook nog eens voor een derde van de prijs die je voor lessen in Frankrijk betaalt. Met lekker weer zitten onze klasjes hartstikke vol!”

Volgens Romke gaan de ouders echter niet alleen meer mee om te kijken, maar pakken ze zelf ook de plank. „Het is écht een familiesport aan het worden”, straalt hij.

Spartelen

Maar zijn vader en moeder niet veel te oud om op hun leeftijd nog te leren surfen? Die vraag veegt instructeur Bart van Kessel (20) meteen van tafel: „Nee joh! Iederéén kan het leren. Wij krijgen hier genoeg mensen van veertig en ouder die voor het eerst een les nemen. Sterker nog, met mooi weer zie je hier zelfs mannen van zestig in de branding liggen spartelen.”

Bart heeft zelf leren surfen op zijn twaalfde, tijdens een vakantie in het kustplaatsje Petten. Volgens zijn baas heeft dat in zijn voordeel gewerkt: „Het is gemakkelijker in Nederland te leren surfen dan aan de Franse kust. De golven zijn hier niet zo sterk en dat is heel prettig als je beginner bent. Anders sla je de plank volledig mis”, klinkt het droogjes.

Een groep twintigers krijgt vandaag les van Bart. Voor ze de zee ingaan, wordt er eerst droog geoefend met een plank op het zand. Bart staat op een afstand achter de leerlingen: „Als ik een golf zou zijn, moet je dan nu al gaan peddelen?” schreeuwt hij naar de groep. „Nee!” roepen de leerlingen tegen de wind in. „Zeker wel, jullie zijn al bijna te laat!” Bart lacht en rent vliegensvlug naar de groep. Snel springt iedereen op zijn plank en doet zijn armen wijd, zoals ze net hebben geleerd.

Kopje-onder

Op het zand ziet het er allemaal kinderlijk eenvoudig uit, maar eenmaal in de zee zijn de lesnemers alles weer vergeten, zo lijkt het. Planken schieten de lucht in, golven overspoelen de leerlingen en zelfs de instructeur wordt een keer meegesleurd en gaat kopje-onder. Gelukkig komt Van Kessel snel weer bovendrijven. „Ach, dat gebeurt me wel vaker”, relativeert hij. „Maar gelukkig geen imagoverlies, want dit keer staan er geen ouders te kijken”, lacht hij.

Na twee uurtjes ploeteren,hebben de meeste leerlingen op eigen kracht een golf getrotseerd. Bart is tevreden: „Je moet even een lesje doen, maar als je het eenmaal hebt geleerd kun je zo vaak gaan als je wilt. De zee is gratis!” Sommige deelnemers staan meer rechtop dan anderen, maar iedereen heeft evenveel plezier. Bart: „Dat is tenslotte het belangrijkste, dat je enthousiast bent.”

Wat is de beste plek om te surfen? Volgens assistent-manager Wouter de Wolf (27) moeten we dan met onze hele uitrusting richting Zeeland. „Domburg is het allerbeste. Daar heb je vaak goede golven én de zon komt er wat vaker tevoorschijn. Ook veel Belgen komen daar naartoe voor de waterpret.” Van Kessel beaamt dat. „Je hebt helemaal gelijk. Maar voor mij blijft het toch gewoon 'planken' in Petten.”