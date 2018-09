Korte brand op heide bij Arnhem

De brand woedde op de Arnhemse Heide, vlakbij Schaarsbergen en de voormalige vliegbasis Deelen. Vanaf de snelweg A50 was de rook goed zichtbaar. Er waren meldingen dat er ook elders op de heide brand zou zijn, maar er werden geen andere brandhaarden gevonden.

In het gebied geldt code geel. Dat betekent dat er een kleine kans op een snel uitbreidende natuurbrand is. Mensen moeten daarom voorzichtig zijn met vuur, bijvoorbeeld bij het barbecueën, en altijd blusmiddelen bij de hand hebben. Toch valt het risico „nog reuze mee”, zei de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland eerder dinsdag. Het is vooral gunstig dat het bijna niet waait. Wind kan de vlammen aanwakkeren en verspreiden.