Dode bij schietpartij in Rotterdam

In de plaats Capelle aan den IJssel werd niet veel later een brandende auto aangetroffen op de Akkerwinde. De politie onderzoekt nu of er een verband is.

De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt.

Het is de derde dodelijke schietpartij in een maand in Rotterdam. Op 10 mei werd de 25-jarige Ibrahim A. op de kruising van de Bergselaan en de Ackersdijkstraat neergeschoten. Op de Bramentuin werd later die maand een 30-jarige Rotterdammer geliquideerd. Twee verdachten werden al snel aangehouden.