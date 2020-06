Man (58) doodgeschoten in Rotterdam

Omwonenden hoorden om 22:15 uur meerdere schoten en belden 112. Hulpdiensten konden helaas niets meer voor het slachtoffer betekenen.

Op de Akkerwinde in Capelle aan den IJssel, niet ver van de Clazina Kouwenbergzoom, werd kort na het schietincident een brandende auto aangetroffen. We vermoeden dat het de vluchtauto is en hebben uitvoerig sporenonderzoek verricht. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht.

De politie doet een oproep aan mensen die iets hebben gezien voor of na de schietpartij om contact op te nemen.

Het is de derde dodelijke schietpartij in een maand in Rotterdam. Op 10 mei werd de 25-jarige Ibrahim A. op de kruising van de Bergselaan en de Ackersdijkstraat neergeschoten. Op de Bramentuin werd later die maand een 30-jarige Rotterdammer geliquideerd. Twee verdachten werden al snel aangehouden.