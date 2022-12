Buurtorganisaties Schilderswijk op scherp voor WK-wedstrijd Marokko-Spanje

Vaak sensatiezoekers

Van Holstein loopt rond na de wedstrijd samen met talloze betrokken buurtbewoners en organisaties, zoals het Stagehuis en de Buurtvaders Schilderswijk. De wedstrijd wordt onder meer in buurthuis Samson gekeken met jongeren. „Ook vertegenwoordigers van moskeeën lopen rond om de rust te bewaren”, legt Van Holstein uit. „Wij gaan in gesprek met de aanwezigen, zorgen ervoor dat er geen opstoppingen opstaan van mensen en verkeer. Meestal gaat het het eerste half uur goed en is het een mooi feest. Het gaat meestal om een klein groepje mafklappers, meestal van buiten de wijk, die de boel verstieren. Vaak zijn het sensatiezoekers.”

De-escalerend effect

De organisaties en bewoners worden er moe van dat hun Schilderswijk, een wijk die ook saamhorig is, hierdoor negatief het nieuws haalt. „De mensen die het wel gezellig willen houden zijn uiteindelijk in de meerderheid. Ik merk ook dat onze aanwezigheid een de-escalerend effect heeft.”

Politie extra zichtbaar

De gemeente laat weten ’zichtbare en onzichtbare maatregelen te treffen’ in de Schilderswijk. „Wel is de politie nog zichtbaarder aanwezig”, zegt een woordvoerder van burgemeester Jan van Zanen. Na de afgelopen twee wedstrijden was het onrustig in de Schilderswijk. Afgelopen donderdag werden er zes aanhoudingen verricht na ongeregeldheden. Ook werd er een baksteen gegooid naar een agent. „Op het moment dat een groep de boel gaat verstieren, wordt er opgetreden”, waarschuwt de zegsman.

De gemeente verstuurde daarnaast waarschuwingsbrieven naar mensen die eerder herkend zijn op beelden bij eerdere verstoringen van de openbare orde. „Als zij rotzooi trappen, krijgen zij een gebiedsverbod. Als het gaat om minderjarigen, krijgen ook de ouders een brief”, aldus de woordvoerder. Er zijn nu ruim tien brieven de deur uit. Vorige week waren dat er zes. Trams en bussen blijven vooralsnog gewoon de dienstregeling rijden.