Marokkaanse fans gooien met vuurwerk in Haagse Schilderswijk: ME dreigt met ingrijpen

Volg de laatste berichten uit de Schilderswijk via onze verslaggever onderaan dit bericht.

De Haagse politie meldt op Twitter dat er door de aanwezigen met zwaar vuurwerk wordt gegooid. Honderden feestvierders gingen de straat op. De Marokkanen wonnen na verlenging (0-0) met penalty’s van Spanje. Eerdere wedstrijden van Marokko liepen na een winstpartij uit op ongeregeldheden, ook in België.

Ook in Rotterdam hebben veel jongeren zich verzameld, en op het Amsterdamse Mercatorplein is het weer druk. Sommige winkels rond het plein sloten dinsdag eerder de deuren wegens de wedstrijd. Auto’s en trams ondervinden hinder door de feestvierende menigte. De politie meldt dat er veel jongeren in de stad op de been zijn en dat er op bepaalde plekken een gespannen, grimmige sfeer heerst. „Vier feest maar pleeg geen strafbare feiten”, aldus de Amsterdamse politie. Een woordvoerster zegt dat er strafbare feiten worden gepleegd. Het gaat dan onder meer om het gooien van vuurwerk naar bussen en hulpverleners en dansen op auto’s. „Wij hopen dat de rust terugkeert.”

Een groot deel van de Rotterdamse binnenstad is afgezet vanwege de meute op straat. Ⓒ jbmedia

Feest en vuurwerk in Amersfoort. Ⓒ heitink

Het Rotterdamse Kruisplein is inmiddels afgesloten voor auto’s en trams worden omgeleid. Honderden fans zingen en zwaaien met vlaggen. Ook op de Coolsingel zijn veel toeterende auto’s.

Fans van het Marokkaanse voetbalteam zijn ook in het centrum van Breda de straat opgegaan. In Amersfoort is de rotonde De Stier afgezet, waar fans zich verzamelden. RTV Utrecht meldt dat er ook feest is in de Utrechtse wijk Lombok.

Amsterdam

De hoofdstad wees het Mercatorplein in West en Plein ’40-’45 en een deel van de Burgemeester de Vlugtlaan-West in Nieuw-West voor dinsdag opnieuw aan als veiligheidsrisicogebied. De politie mag hierdoor iedereen preventief fouilleren. Ook staat na de eerdere onlusten weer een waterkanon paraat en werkt de politie in de hoofdstad samen met jongerenwerkers, straatcoaches en buurtvaders en -moeders.

Eerder liepen de feestelijkheden na overwinningen van het Marokkaanse elftal flink uit de hand. „Heel jammer, want er lopen veel meer mensen rond die er wél een feestje van willen maken”, zegt jongerenwerker Peter van Holstein van Stichting Jeugdwerk.

Zoals in Theater Meerveld in West Amsterdam, waar dinsdag uitzinnige fans bijeen waren gekomen om samen te kijken. Tromgeroffel, dansend, zingend en huilend vielen de fans elkaar in de armen. Huilende Marokkaanse-Nederlanders vierden gezamenlijk de plaatsing voor de kwartfinale, de eerste keer in de geschiedenis van het Marokkaanse elftal. „Van binnen huil ik, mijn tranen zijn op. Alleen maar vreugde”, zegt Hassan (33), jongerenwerker uit Oost.

Hij was hier met een groep jongeren samen kijken. Hassan is vooral opgelucht. „Dit is een geweldige overwinning, niet alleen als Marokkaans elftal maar ook voor de Marokkaans-Nederlandse jeugd. Overwinning dat we het kunnen. En dat we samen zo feest kunnen vieren.”

Tromgeroffel en applaus met ’Ziy’ scandeerden ze niet alleen in het stadion in Qatar maar ook in de theaterzaal in Amsterdam-Osdorp. „Een wedstrijd vol met emoties, mijn bloeddruk is nu zo hoog. Ik ben nog in shock dat ze gewonnen hebben”, zegt Hassan.

Vaak sensatiezoekers

Van Holstein loopt in Den Haag rond na de wedstrijd samen met talloze betrokken buurtbewoners en organisaties, zoals het Stagehuis en de Buurtvaders Schilderswijk. De wedstrijd werd onder meer in buurthuis Samson gekeken met jongeren. „Ook vertegenwoordigers van moskeeën lopen rond om de rust te bewaren”, legt Van Holstein uit. „Wij gaan in gesprek met de aanwezigen, zorgen ervoor dat er geen opstoppingen ontstaan van mensen en verkeer. Meestal gaat het het eerste half uur goed en is het een mooi feest. Het gaat meestal om een klein groepje mafklappers, meestal van buiten de wijk, die de boel verstieren. Vaak zijn het sensatiezoekers.”

’De-escalerend effect’

De organisaties en bewoners worden er moe van dat hun Schilderswijk, een wijk die ook saamhorig is, hierdoor negatief het nieuws haalt. „De mensen die het wel gezellig willen houden zijn uiteindelijk in de meerderheid. Ik merk ook dat onze aanwezigheid een de-escalerend effect heeft.”

De gemeente laat weten ’zichtbare en onzichtbare maatregelen te treffen’ in de Schilderswijk. „Wel is de politie nog zichtbaarder aanwezig”, zegt een woordvoerder van burgemeester Jan van Zanen. Na de afgelopen twee wedstrijden was het onrustig in de Schilderswijk. Afgelopen donderdag werden er zes aanhoudingen verricht na ongeregeldheden. Ook werd er een baksteen gegooid naar een agent. „Op het moment dat een groep de boel gaat verstieren, wordt er opgetreden”, waarschuwt de zegsman.

Den Haag verstuurde daarnaast waarschuwingsbrieven naar mensen die eerder herkend zijn op beelden bij eerdere verstoringen van de openbare orde. „Als zij rotzooi trappen, krijgen zij een gebiedsverbod. Als het gaat om minderjarigen, krijgen ook de ouders een brief”, aldus de woordvoerder. Er zijn nu ruim tien brieven de deur uit. Vorige week waren dat er zes.