4G maakt van je auto een smartphone

Steeds meer delen van Nederland vallen onder de 4G-dekking van KPN en elke week komen er weer meer plaatsen bij. Dit is een voordeel voor autorijders met een 4G-geschikte smartphone. Een 4G-verbinding zorgt er namelijk voor dat internetten onderweg een stuk sneller gaat. Dit is vooral handig als je je smartphone gebruikt als navigatiesysteem, want door de stabiele, snelle 4G-verbinding is je navigatiesysteem nog preciezer.

4G in de file

Daarnaast kun je met 4G gemakkelijk HD videobestanden delen. Sta je in de file en wil je je collega’s op de hoogte brengen? Dan kun je erg gemakkelijk een videogesprek starten. Maar ook als je door de file te laat dreigt te komen voor die belangrijke meeting is 4G een uitkomst. Met applicaties als Skype en Google Hangouts is het mogelijk om een videogesprek te starten en vanuit je stilstaande auto toch onderdeel te zijn van een belangrijke meeting of vergadering.

De auto van de toekomst

De integratie van 4G in auto’s moet volgens Amerikaanse providers een groot aantal nieuwe ontwikkelingen met zich meebrengen. De supersnelle draadloze verbinding werkt bijvoorbeeld samen met boordcomputer OnStar van General Motors, een systeem dat in verbinding staat met hulpdiensten. Door 4G moet dit systeem nóg sneller werken en nóg beter in de gaten houden of een auto onderhoud nodig heeft.

Daarnaast zorgt 4G in de auto voor preciezere navigatiesoftware, accuratere verkeersinformatie en meer en snellere internet radiofuncties. Passagiers op de achterbank genieten bovendien van het snelle streamen van films in HD. Tot slot zou de auto ook nog kunnen functioneren als 4G-hotspot voor tablets en smartphones. Volgens General Motors moeten alle nieuwe modellen van Chevrolet, Buick, GMC en Cadillac de 4G-verbinding ondersteunen. Deze zijn vanaf eind 2014 te koop.

Voor meer tips over het gebruik van 4G kun je terecht op KPN.com/4G.