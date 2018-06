Máxima van de muur gehaald

Dat schrijft het AD. De magistraten weigerden recht te spreken in haar ,,aanwezigheid''. De officiële staatsiefoto van koning Willem-Alexander met Máxima sierde pas sinds begin juli drie grote zittingszalen, maar is nu weer van de muur.

,,Kennelijk hechten enkele rechters in Den Haag zeer aan tradities'', zegt een woordvoerder. ,,Ze volgen de formele lijn om uitspraken te doen in naam van het staatshoofd, ook al is dat al jaren niet meer wettelijk vastgelegd.''

Er zijn drie staatsieportretten, twee waarop de koning alleen staat. Het bestuur van de rechtbank had de foto van het koningspaar gekozen.