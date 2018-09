'Sla raam trein in bij falen airco'

Dat stelt belangenorganisatie Maatschappij Voor Beter OV. Als hoofdconducteurs dat niet willen doen, moeten reizigers zelf de ramen inslaan. ,,Liever dat, dan dat passagiers door oververhitting of zuurstoftekort flauwvallen of ander letsel oplopen'', zegt de organisatie.

Gisteren vielen acht mensen flauw in een verhitte trein waarvan de airco stukging. Volgens Maatschappij Voor Beter OV is het een probleem dat er nauwelijks tot geen ramen open kunnen in de treinen.