Vissers vinden stoffelijke resten van sinds 2018 vermiste man

Vissersboten op de Noordzee. Niet de vissers uit het verhaal. Ⓒ ANP/HH

KAMPEN - Vissers hebben in de Noordzee botresten opgevist van Dirk van den Belt, een man die in 2018 op 81-jarige leeftijd vermist raakte. De man vertrok in april 2018 uit zijn woning in Kampen en werd voor het laatst gezien op het treinstation van Alkmaar. Kort daarvoor was hij op het station in Duivendrecht.