Man schiet bewust op hond in Brabant, dier ingeslapen

Op Facebook toont de politie een foto van het wapen. Ⓒ FACEBOOK POLITIE GELDROP-MIERLO

Een 59-jarige man van Poolse komaf heeft in het Brabantse Nuenen bewust een hond neergeschoten. Het dier werd in de rug geraakt. Een dierenarts was genoodzaakt de hond uit het lijden te verlossen en heeft het beest in laten slapen. De kogel werd bij autopsie verwijderd.