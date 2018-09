Roze Maandag vooral warm

De gemeente had vanwege de temperaturen maatregelen genomen en onder meer vernevelaars en sproei-installaties ingezet. „Er was genoeg verkoeling.” De woordvoerder denkt maandag op in totaal 300.000 bezoekers uit te komen.

De Tilburgse kermis, de grootste kermis in de Benelux, begon vrijdag en duurt 10 dagen. De gemeente verwacht in totaal zo'n 1,5 miljoen bezoekers. Roze Maandag is doorgaans de drukste dag van de kermis. Vorig jaar kwamen er 375.000 bezoekers op af.