Dode door aanrijding in Sint-Michielsgestel

Ⓒ Persburo Sander van Gils

SINT-MICHIELSGESTEL - Een verkeersongeluk in het Noord-Brabantse Sint-Michielsgestel heeft woensdagavond een 63-jarige man het leven gekost. Het slachtoffer raakte gewond door een aanrijding op de Schijndelseweg in zijn woonplaats en bezweek later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen, meldt de politie.