Cameron bindt strijd aan met internetporno

Wie op internet naar pornobeelden met verkrachtingsscènes kijkt, wordt bovendien strafbaar. Dat geldt nu al in Schotland, maar wordt ook in Engeland en Wales van kracht. Cameron zal in een speech verklaren dat onlineporno invloed heeft op de onschuld van kinderen en „de jeugd aantast”, weet de Britse zender. „In de donkerste hoeken van het internet gebeuren dingen die een direct gevaar vormen voor onze kinderen en dat moet worden uitgebannen.”

Zowel bestaande als nieuwe klanten krijgen het 'familievriendelijke' filter, dat naar keuze kan worden uitgeschakeld. Zoekmachines moeten vanaf oktober illegale sites blokkeren en er komen pop-ups die internetgebruikers waarschuwen als ze naar een illegale site surfen.

In Nederland zijn de coalitiefracties VVD en PvdA tegen een pornofilter. VVD-Kamerlid Bart de Liefde liet via Twitter weten dat deze maatregel hem te ver gaat. Ook PvdA-Kamerlid Astrid Oosenbrug voelt er niets voor, zei ze voor de camera van RTL Nieuws. Wie dat wil, kan zelf al zo'n filter installeren.