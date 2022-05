Julie’s dochter overleed na een billift: ’Ik bleef roepen om hulp, niemand kwam’

Istanbul

„Met kerst 2020 vertelde Sharida dat ze iets aan haar buik en billen wilde laten doen. Ik vond dat onnodig, maar dacht: als jij daar gelukkig van wordt... Ze wilde naar Turkije. Daar kon meer dan in Nederland en het was goedkoper. Ik vond dat niets, maar ze was vastbesloten, dus ging ik maar met haar mee naar Istanbul. Ruim zes uur lang waren ze met haar bezig. Volledig versuft en lijkbleek kwam ze terug op de kamer. Ze was in de war van de narcose en had veel pijn.”

Dramatische zorg

„De zorg was echter dramatisch. Haar kamer was oud en vies: het infuus druppelde amper, haar urinezak moest ik zelf legen... De wond begon er steeds slechter uit te zien: rood en groen, het rook ook niet fris. Als ik riep, kwamen de verpleegkundigen niet of veel later. ’No worries,’ zeiden ze, maar ik maakte me grote zorgen. Ik wilde weg met mijn kind, maar waar naartoe? Sharida kon amper lopen.”

Mortuarium

„Een paar dagen later kreeg ze het ineens vreselijk benauwd. Ze zweette over haar hele lichaam en zag grauw. Ik bleef roepen om hulp... niemand kwam. Haar laatste woorden waren: ’Mama, ik hou van jou. Zorg voor mijn kinderen.’ Toen zakte ze weg in mijn armen. Opeens kwamen er wél artsen en degelijke apparatuur. De beveiliging zette me de kamer uit. Drie uur later hoorde ik wat ik allang wist: mijn dochter was overleden. Ik zag haar terug in een witte zak in ’t mortuarium, een afschuwelijk beeld dat ik nooit van mijn netvlies krijg.”

Duurkoop

„Tijd om te rouwen heb ik niet. De zorg voor mijn kleinkinderen (10, 13 en 15) is nu prioriteit. Voor hen moet ik door. Ik ben niet alleen mijn dochter, maar ook mijn relatie en vrienden en familieleden kwijtgeraakt. Op social media zijn mensen harteloos. Ze schrijven dat het haar eigen schuld was: ’Goedkoop is duurkoop.’”

Stichting

„Toch blijf ik mijn verhaal doen. Er worden vaker medische missers gemaakt in het buitenland, daar moet meer aandacht voor komen. Volgens de arts is Sharida overleden aan een longembolie, maar dat geloof ik niet. Ik wil een stichting opzetten om anderen te helpen en te informeren. En om mensen op het hart te drukken: ga naar een goede kliniek in Nederland. Je leven is te kostbaar om op te bezuinigen. Dat van Sharida was onbetaalbaar.”

